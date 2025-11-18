Sigara bahanesiyle işkence: Türk çift Midilli’de 5 gün aç susuz bırakıldı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

TERCÜMAN DA YOKTU

Bu sırada Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou, Yoldaş çiftinin valizindeki 22 paket sigarayı gördü. Normalde 4 paket sigaraya izin verildiğini belirten Apostolidou, 18 paket sigaraya el koydu ve 1500 avro para cezası kesti.

Bununla yetinmeyen Yunanlı Gümrük Müdürü, Yoldaş çiftinin kelepçelenmesini sağlayarak gözaltına aldırdı ve polis eşliğinde nezarethaneye gönderdi. Yoldaş çifti tam 5 gün nezarethanede tutuldu. Ne yemek ne de su verildi. İfade sırasında tercüman tahsis edilmedi.

Yoldaş çifti 5 gün sonra serbest bırakıldı. Ayvalık'a döndüklerinde uğradıkları işkenceyi CİMER'e şikâyet etti. Yaşadıkları kötü muameleyi anlatırken hala dehşet içindelerdi:

Nezarethane şartları çok kötüydü. İnsanlık dışı bir görüntü vardı içeride. Aç suzuz kaldık. Kelepçeli şekilde savcılığa götürüldük. Saatler sonra savcının kararıyla serbest bırakıldık. O anları unutmamız mümkün değil.