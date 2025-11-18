Sigara bahanesiyle işkence: Türk çift Midilli’de 5 gün aç susuz bırakıldı
Türk çift, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitti. 2 karton sigara için Gümrük Müdürü Katarina Apostolidoupolisi tarafından polise verildi. Elleri kelepçelenip nezarethaneye atıldı. 5 gün boyunca kötü muameleye maruz kaldı. Bu işkence Yunan medyasında da manşetlere çıktı!
Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan iş insanı Emin Yoldaş (45) ile eşi Sema Çelikkaya Yoldaş (40) geçtiğimiz Ekim ayında Midilli'ye gitti. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndaki 'free shoop'tan üç karton sigara satın aldı. Aldıkları sigaraların 8 paketini arkadaşlarına dağıtan çift, geri kalan 22 paket sigara ile Ayvalık'tan Midilli Adası'na gitti. Midilli Adası Hudut Kapısı'nda üst aramaları yapıldı.
TERCÜMAN DA YOKTU
Bu sırada Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou, Yoldaş çiftinin valizindeki 22 paket sigarayı gördü. Normalde 4 paket sigaraya izin verildiğini belirten Apostolidou, 18 paket sigaraya el koydu ve 1500 avro para cezası kesti.
Bununla yetinmeyen Yunanlı Gümrük Müdürü, Yoldaş çiftinin kelepçelenmesini sağlayarak gözaltına aldırdı ve polis eşliğinde nezarethaneye gönderdi. Yoldaş çifti tam 5 gün nezarethanede tutuldu. Ne yemek ne de su verildi. İfade sırasında tercüman tahsis edilmedi.
Yoldaş çifti 5 gün sonra serbest bırakıldı. Ayvalık'a döndüklerinde uğradıkları işkenceyi CİMER'e şikâyet etti. Yaşadıkları kötü muameleyi anlatırken hala dehşet içindelerdi:
Nezarethane şartları çok kötüydü. İnsanlık dışı bir görüntü vardı içeride. Aç suzuz kaldık. Kelepçeli şekilde savcılığa götürüldük. Saatler sonra savcının kararıyla serbest bırakıldık. O anları unutmamız mümkün değil.
Elleri kelepçelenen ve fiziksel şiddete maruz kalan çift, cep telefonlarına el konulmadan önce o anları gizlice görüntüledi.