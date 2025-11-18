Sayısal Loto ve On Numara’da büyük ikramiyeler devretti
Sayısal Loto’da bu hafta 6 bilen çıkmayınca 355 milyon 806 bin liralık büyük ikramiye devretti. 5+1 bilen de olmadı.
Milli Piyango İdaresi'nin açıkladığı sonuçlara göre bu hafta iki şans oyununda da büyük ikramiyeler sahibini bulmadı. Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 355 milyon 806 bin liralık büyük ikramiye devretti. Aynı çekilişte 5+1 bilen de olmadı.
Sayısal Loto'da ikramiye dağılımı şöyle gerçekleşti:
5 bilen 3 kişi: 4 milyon 276'şar lira
4 bilenler: 9 bin 182'şer lira
3 bilenler: 650'şer lira
2 bilenler: 67'şer lira
On Numara'da da büyük ikramiye sahibini bulmadı. 10 bilen çıkmayınca 846 bin lira devretti.
On Numara'da ikramiyeler şu şekilde dağıtıldı:
9 bilenler: 17 bin 336'şar lira
8 bilenler: 1.230'ar lira
7 bilenler: 232'şer lira
6 bilenler: 40'ar lira
Hiç bilen: 35'er lira
Her iki oyunda da büyük ikramiyeler bir sonraki çekilişe devredilmiş oldu.