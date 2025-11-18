takvim-logo

Sayısal Loto ve On Numara’da büyük ikramiyeler devretti

Sayısal Loto’da bu hafta 6 bilen çıkmayınca 355 milyon 806 bin liralık büyük ikramiye devretti. 5+1 bilen de olmadı.

Milli Piyango İdaresi'nin açıkladığı sonuçlara göre bu hafta iki şans oyununda da büyük ikramiyeler sahibini bulmadı. Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 355 milyon 806 bin liralık büyük ikramiye devretti. Aynı çekilişte 5+1 bilen de olmadı.

Sayısal Loto'da ikramiye dağılımı şöyle gerçekleşti:

5 bilen 3 kişi: 4 milyon 276'şar lira

4 bilenler: 9 bin 182'şer lira

3 bilenler: 650'şer lira

2 bilenler: 67'şer lira

On Numara'da da büyük ikramiye sahibini bulmadı. 10 bilen çıkmayınca 846 bin lira devretti.

On Numara'da ikramiyeler şu şekilde dağıtıldı:

9 bilenler: 17 bin 336'şar lira

8 bilenler: 1.230'ar lira

7 bilenler: 232'şer lira

6 bilenler: 40'ar lira

Hiç bilen: 35'er lira

Her iki oyunda da büyük ikramiyeler bir sonraki çekilişe devredilmiş oldu.