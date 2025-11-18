Şanlıurfa'da yaşanan trajik göçükte hayatını kaybeden 2 çocuk işçi defnedildi

Göçükte hayatını kaybeden 2 çocuk işçi defnedildi. İki katlı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Çöken beton ve demirlerin altında kalan 5 işçiden Sedat Kurt (15) ile Yakup Güneş (16), hayatını kaybetti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 12:44

Şanlıurfa'da beton dökümü sırasında çöken inşaatın altında kalarak hayatını kaybeden Yakup Güneş (16) ve Sedat Kurt (15) yaşındaki 2 çocuk işçi, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Sedat Kurt (İHA)

OLAY

Edinilen bilgiye göre, olay, Pazar günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki katlı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Çöken beton ve demirlerin altında kalan 5 işçiden Sedat Kurt (15) ile Yakup Güneş (16), hayatını kaybetti.

Yakup Güneş (İHA)

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Mamuca Mahallesi'nde defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Sedat Kurt'un inşaat sahibinin oğlu olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

