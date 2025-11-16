Şanlıurfa'da iki katlı inşaatta göçük meydana geldi: 2 ölü 3 yaralı!

Şanlıurfa'da yapımı devam eden iki katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi., 3 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçük altında kalan 5 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahale anları (İHA)



Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle girişindeki yapımı süren 2 katlı iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sağlık görevlileri (İHA)

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'da tek katlı bir iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte yaralanıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

