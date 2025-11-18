İzmir’de 20 saniyelik cinayetin gerekçesi açıklandı

Bayraklı’da birlikte yaşadığı Sidar Şimşek’i bıçaklayarak öldüren İzzet Demir’e verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 9 aylık hapis cezasının gerekçesinde, Demir’in “güzel sözler” içeren mesajlarla Şimşek’i buluşmaya ikna ettiği ve cinayeti yanında getirdiği bıçakla 20 saniyede işlediği vurgulandı. İndirime gidilmediği belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir Bayraklı'da birlikte yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle İzzet Demir'e (25) verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Demir'in 'güzel sözler' içeren mesajlarla Şimşek'i buluşmaya ikna ettiği, bıçakla olay yerine giderek Şimşek'i öldürdüğü belirtildi. Cinayetin 20 saniyede işlendiğini belirtip, indirim uygulanmadığını kaydedildi.