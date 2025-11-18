Epilepsi nöbeti geçiren sincap Yoda tedavi için yurt dışına gönderiliyor

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

Batman'da yasa dışı üretilen bir sincap, sağlık sorunları nedeniyle sahibi tarafından Ankara'nda veterinere terk edildi. "Yoda" ismi verilen sincabın annesinden erken ayrıldığı için gelişim geriliği ve epileptik nöbetler yaşadığı belirlendi. Veteriner Yağmur Denli, sincabın tedavisi için İsveç'teki bir rehabilitasyon derneği ile iletişime geçti. Sincap Yoda, Denli'nin girişimleriyle tedavi için yurt dışına gönderilecek.