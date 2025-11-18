Ayşe Tokyaz cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianamede, “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Koç için ayrıca hürriyeti yoksun kılma ve şantaj suçlarından 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.