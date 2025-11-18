Adidas Skychaser kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

Çekiliş sonucunda adidas Erkek ve Kadın Hediye Setlerinin asil ve yedek talihlileri şöyle açıklandı:

Asil talihliler:

adidas Erkek Hediye Seti: Aytekin Demirhan / İstanbul

adidas Kadın Hediye Seti: Büşra Yazıcıoğlu / İstanbul

Yedek talihliler:

adidas Erkek Hediye Seti: Şükrü Demir / Batman

adidas Kadın Hediye Seti: Barış Doruk / Bursa

Başvuru ve teslim koşulları

Asil talihlilerin ikramiyelerini alabilmeleri için 3 Aralık 2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 18 Aralık 2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle birlikte info@u2.com.tr adresine e-posta göndermeleri; 0212 217 41 21 numaralı faksa bildirim yapmaları ya da U2 Tanıtım – Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu / İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor.

Bu tarihlere kadar gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamayacak. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacağı, postadaki gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin sorumlu olmadığı belirtildi. Adres bilgileri eksik olan talihliler adına bu ilan tebligat yerine geçiyor.