Adidas Skychaser kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
MPİ izinli adidas Skychaser kampanyasında kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. 28 bin 459 kişinin katıldığı çekilişte talihlilerin belirtilen tarihlere kadar başvuru yapmaları gerektiği, aksi halde ikramiyelerini alamayacakları duyuruldu.
Adidas'ın Milli Piyango İdaresi izinli kampanyasında kazanan talihliler belli oldu. MPİ'nin 08.10.2025 tarihli E-58259698-255.01.02-79179 sayılı izniyle düzenlenen çekiliş 12 Kasım 2025'te gerçekleştirildi. Kampanyaya toplam 28.459 kişi katıldı.
Çekiliş sonucunda adidas Erkek ve Kadın Hediye Setlerinin asil ve yedek talihlileri şöyle açıklandı:
Asil talihliler:
adidas Erkek Hediye Seti: Aytekin Demirhan / İstanbul
adidas Kadın Hediye Seti: Büşra Yazıcıoğlu / İstanbul
Yedek talihliler:
adidas Erkek Hediye Seti: Şükrü Demir / Batman
adidas Kadın Hediye Seti: Barış Doruk / Bursa
Başvuru ve teslim koşulları
Asil talihlilerin ikramiyelerini alabilmeleri için 3 Aralık 2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 18 Aralık 2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle birlikte info@u2.com.tr adresine e-posta göndermeleri; 0212 217 41 21 numaralı faksa bildirim yapmaları ya da U2 Tanıtım – Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu / İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor.
Bu tarihlere kadar gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamayacak. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacağı, postadaki gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin sorumlu olmadığı belirtildi. Adres bilgileri eksik olan talihliler adına bu ilan tebligat yerine geçiyor.
İkramiyelerin son teslim tarihi 31 Aralık 2025.
ÖTV, KDV hariç tüm vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere ait olacak. Kampanyaya 18 yaşından küçüklerin katılamayacağı, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiye teslim edilmeyeceği açıklandı.