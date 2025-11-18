Acılı anneye ikinci şok: Lamborghini firması 8 milyon lira istiyor

Grafiker Baran’a Lambhorgini çarptı. Talihsiz genç kurtarılamadı. Acılı ailesi ise bu kez ise Lambhorgini’nin sahibinin açtığı 8 milyon liralık tazminatla yıkıldı!

18 Kasım 2025

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 12 Haziran 2022 sabahı bir kaza yaşandı. Zincirleme kazayı fark eden grafiker Baran Enver Çinkılıç (26), yaralılara yardım için otomobilini kenara çekti. Bu sırada 16 milyon TL'lik Lamborghini'sinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan C., yol kenarında duran araçlara çaptı. Çinkılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Bilirkişi raporu Serkan C.'yi kusurlu buldu ancak gözaltı işlemi uygulanmadı.

Evladını kaybeden acılı anne “Ben bir kez daha öldüm” dedi, Takvim



Üstelik ailenin iddiasına göre sürücünün alkol testi kazadan 12 saat sonra yapıldı. Kazayla alakalı dosya kapanırken acılı anne Güler Ergül bu kez bambaşka bir şokla karşılaştı. Oğluna çarpan Lamborghini marka lüks otomobilin sigortası araç sahibine 16 milyon lira ödeme yapmıştı. Şirket bu kez "Ailede kusur olduğu" iddiasıyla Çinkılıç Ailesi'ne 8 milyon liralık tazminat davası açtı. Anne Güler Ergül "Hem oğlumu kaybettim hem de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar. Tek isteğim sesimin duyulması ve insanların yanımda olması" dedi.