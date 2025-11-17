Milli Ağaçlandırma Günü’nde yeni rekor: 14,9 milyon fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyon 280 bini aşkın vatandaşın katıldığı etkinlikte 14 milyon 914 bin fidanın dikildiğini, 2019’daki rekorun geçildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanın toprakla buluşturularak rekor kırıldığını açıkladı. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir yıl devam edecek kampanya başlattıklarını anımsatan Yumaklı, "Bu alandaki rekor 2019'da 1 milyon 200 bin kişinin katılımıyla 13 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturulmasıydı. Bu yıl bu rekorlarımızı egale ettik" diye konuştu.