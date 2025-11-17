Mersin'de kaçak kazıya suçüstü: 4 şüpheli yakalandı
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli renk ve boyutlarda 85 obje, 1 sikke, harita, kürek ve kazma ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı, çeşitli renk ve boyutlarda 85 obje, 1 sikke, harita, kürek ve kazma ele geçirildi.
Eserler incelenmeleri için Tarsus Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.