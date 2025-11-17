Katil 500 km yol yaptı kanlı yolculuk

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Tüyler ürperten olay, önceki gün saat 10.00 sıralarından Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K. (40), bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'a (40) tabancayla başına ateş etti. Dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.