Katil 500 km yol yaptı kanlı yolculuk
Evli Fevzi Köksal, eski sevgilisi Yasemin Bulut’u börek almak için girdiği dükkânda silahla katletti. Ardından intihar etti. Katilin kadını öldürmek için Ankara’dan Bursa’ya geldiği öğrenildi.
Tüyler ürperten olay, önceki gün saat 10.00 sıralarından Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K. (40), bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'a (40) tabancayla başına ateş etti. Dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.
SUÇ KAYDI YOK
Ankara'da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal'ın, geldiği Bursa'daki işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut, börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Yasemin Bulut'un Samsun'da, Fevzi Köksal'ın ise Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
Nakliyecilik yapan Fevzi Köksal'ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Yasemin Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı.