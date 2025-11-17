Hannover Messe – SODEX ISK Fuar Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!

MPİ onaylı Hannover Messe – SODEX ISK Fuar Kampanyası’nın çekilişi 11 Kasım 2025’te yapıldı. E.C.A., Kabel, Ecodense ve SOLER&PALAU ürünlerinin asil ve yedek talihlileri belli oldu. İşte kazananlar ve başvuru tarihleri…

Hannover Messe – SODEX ISK Fuar Kampanyası'nın çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ'nin 24.09.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-78437 sayılı izniyle düzenlenen kampanyada çekiliş, 11 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve toplam 328 kişi katılım sağladı. E.C.A., Kabel, Ecodense ve SOLER&PALAU ürünleri için asil ve yedek talihliler belirlendi.

ASİL TALİHLİLER

E.C.A. Citius Premix 24 kW Hermetik Yoğuşmalı Kombi

Muhammed Keskinoğlu / Samsun

Fatma Çobanoğlu / Mersin

Mustafa Aydın / İstanbul

Kabel Salon Harmony

Mehmet Akif Irmak / İstanbul

Ecodense Hermetik Low NOx Şofben / WT-S ONE HW 20

Muharrem Safa Erdivan / Karabük

SOLER&PALAU SILENT DUAL-100

Şükrü Biçar / Konya

Arda Cevlekoğlu / İstanbul

Şahin Batuhan Çarmıklı / Tekirdağ

YEDEK TALİHLİLER

E.C.A. Citius Premix 24 kW Hermetik Yoğuşmalı Kombi

Bekir Yüksek / Kayseri

Ali Çokgün / Mersin

Emir Türker / Bursa

Kabel Salon Harmony

M. Akın Şahin / Kütahya

Ecodense Hermetik Low NOx Şofben / WT-S ONE HW 20

Abbas Çakmak / Mersin

SOLER&PALAU SILENT DUAL-100

Rüveyda Ertürk / İstanbul

Muhammet Ali Yavuz / Zonguldak

Salih Yıldız / Mersin

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

Asil talihlilerin en geç 2 Aralık 2025'e, yedek talihlilerin ise 17 Aralık 2025'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvurular, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileriyle birlikte info@u2.com.tr adresine e-posta yoluyla, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım, Sütlüce Mahallesi Bayrak Sokak No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen ulaştırılacak.

Belirtilen tarihlere kadar başvuru yapmayan talihlilerin hakları yedeklere devredilecek. İkramiye son teslim tarihi 31 Aralık 2025 olarak açıklandı. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihlilere ait olacak. Kampanyaya 18 yaşından küçüklerin katılımı geçersiz sayılacak.

NOT

Bu kampanya MPİ'nin 24.09.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-78437 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 11.11.2025 tarihinde yapılan çekilişe 328 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 2.12.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 17.12.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

