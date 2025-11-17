Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın 3 eve daha sıçradı: 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, ev küle döndü. Alacahırka Mahallesi'nde 2 katlı evde başlayıp bitişiğindeki binalara da sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangının başladığı evin sahibi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 06:59

Bursa'da saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Congara Sokak'ta 2 katlı bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 eve daha sıçradı. 4 ev alev topuna dönüşürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

KAYA'NIN İZİNE RASTLANMADI

Yangının başladığı evin sahibi Kazım Kaya'ya (80) ulaşamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. Evde yapılan aramalarda Kaya'nın izine rastlanamazken, çalışmalar gece boyunca devam etti.

Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın büyüdü. (AA)

CANSIZ BEDENİ EVİNİN ODASINDA BULUNDU

Saat 03.00 sıralarında ekipler, Kazım Kaya'nın cansız bedenini bir kez daha kontrol ettiği kendi evinin bir odasında buldu. Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

