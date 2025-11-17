Bursa'da 2 katlı binada yangın! Alevler 3 eve daha sıçradı | Ekipler olay yerinde
Bursa'da 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İtfaiye görevlileri yangına 5 ekip, 11 araç ve 35 personelle müdahale başlattı. Yangın havadan görüntülendi.
Yangın saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Congara Sokak'taki 2 katlı evde çıktı.
YANGIN 3 EVE DAHA SIÇRADI
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.