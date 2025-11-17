Böcek ailesinin son 48 saati adım adım takip ediliyor



LOKUMU HEPSİ YEDİ

Dereboyu Caddesi'ndeki bir restoranda çorba içen Böcek ailesi, çocuklarına sucukekmek yedirdi. Baba Servet Böcek kokoreç yerken, oğlu Muhammet kokoreçten bir ısırık aldı. Anne Çiğdem Böcek ise tavuk tantuni yedi. Ardından Fatih'te bir dükkândan lokum alan Böcek ailesi hep birlikte lokum yedi. Aile 12 Kasım gecesi saat 01.00'de toplu şekilde mide bulantısı ile uyandı ancak sabaha kadar bekleyip hastaneye gitti. Tedavilerinin ardından tekrar otele döndü. Aynı gün hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım gecesi tekrar fenalaştı. Kesin ölüm nedenleri laboratuvar sonuçları tamamlandıktan sonra belli olacak.



