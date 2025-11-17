Böcek ailesinin son 48 saati adım adım takip ediliyor
Böcek ailesinin İstanbul tatili tam manasıyla zehir oldu. Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Muhammed ve Masal bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda. Başlatılan soruşturmada ailenin son 48 saatte nerede ne yediği araştırılıyor. Kaldıkları otel de zehir şüphesiyle mühürlendi. Korkunç olayı yapılan analizler ortaya çıkaracak.
Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek Ailesi'nin yaşadığı facia ile ilgili soruşturma genişletildi. İlk tespitlere göre yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti.
Böcek ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı. Genişletilen soruşturmada, Böcek ailesinin 9 Kasım günü İstanbul'a gelip 11 Kasım gününe kadar nerede, ne yedikleri de araştırılarak tek tek tespit edildi.
KEBAP VE MAKARNA YEDİLER
Böcek ailesi 9 Kasım saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul Fatih'te otele yerleşen aile, ilk yemeklerini akşam otel yakınında bulunan bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek restoranda kebap yerken, çocuklar makarna yedi.
İKİNCİ GÜN YEMEK LİSTESİ
İkinci gün, yine otel yakınında anne ve baba çorba içerken çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı otel yakınlarında anne ve baba kıymalı pide yerken çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza yedi. 11 Kasım sabahı baba Servet Böcek dışarıdan poğaça ve simit alıp otele getirerek kahvaltı yaptılar.
Ardından saat 16.00 sıralarında gittikleri Ortaköy'de birer tane midye yediler.