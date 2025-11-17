takvim-logo

AFAD büyüklüğü açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Büyüklük: 4.8 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-11-18
Saat: 00:04:06 TSİ
Enlem: 39.11944 N
Boylam: 24.20167 E
Derinlik: 7 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-11-18 00:04:06 39.11944 24.20167 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-11-17 23:09:32 39.19194 28.15861 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 23:04:15 37.96611 26.97889 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.53 km] Menderes (İzmir)
2025-11-17 23:02:15 38.07139 37.70194 6.82 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-17 22:53:08 39.25417 28.15944 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:45:03 39.24222 28.15806 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:42:55 39.28 28.3825 6.72 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)