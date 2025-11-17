AFAD büyüklüğü açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük: 4.8 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-11-18
Saat: 00:04:06 TSİ
Enlem: 39.11944 N
Boylam: 24.20167 E
Derinlik: 7 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-11-18 00:04:06
|39.11944
|24.20167
|7.0
|MW
|4.8
|Ege Denizi
|2025-11-17 23:09:32
|39.19194
|28.15861
|6.99
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-17 23:04:15
|37.96611
|26.97889
|7.0
|ML
|2.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.53 km] Menderes (İzmir)
|2025-11-17 23:02:15
|38.07139
|37.70194
|6.82
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-11-17 22:53:08
|39.25417
|28.15944
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-17 22:45:03
|39.24222
|28.15806
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-17 22:42:55
|39.28
|28.3825
|6.72
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)