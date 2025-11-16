Sultanbeyli'de 'skuter' faciası! 12 yaşındaki çocuk can verdi

Sultanbeyli'de caddede otomobilin çarptığı skuterlı Mesna Yiğit Emirkulu (12), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emirkulu’nun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 14:53

İstanbul Sultanbeyli'de araç sürücüsü ara sokaktan çıkan skuterlı çocuğa çarptı.



Kaza, 15 Kasım saat 15.35 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, caddede ilerleyen Neşe Ç.'nin kontrolündeki 34 FZK 814 plakalı otomobil, o sırada ara sokaktan çıkan skutera çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.







ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI



Skuteri kullanan Mesna Yiğit Emirkulu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pendik'te bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü Neşe Ç.'yi gözaltına aldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





YAŞAMA TUTUNAMADI Hastanede tedavi altına alınan Mesna Yiğit Emirkulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Emirkulu'nun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.