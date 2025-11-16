Fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında büyük iddia: İşletmeler pay alıyor!

Gece kulüplerine düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 09:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine fuhuş ve dolandırıcılık operasyonları düzenledi. Kadınların internet üzerinde dolandırdığı belirlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

Gece kulübü (DHA)

İŞLETMELER PAY ALIYOR

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi. 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

Gece kulübü (DHA)

