Firari dolandırıcı yakalandı: 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası

Hatay'da dolandırıcılık suçundan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL tutarında adli para cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş., İstanbul'da yakalandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 08:54

Paylaş





ABONE OL

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 127 dosyada toplam 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

HATAY POLİSİ İSTANBUL'DA YAKALADI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonla dolandırıcının adresi tespit edildi ve düzenlenen baskında 4 yıldır firari olan hükümlü İstanbul'da saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Y.Ç.'nin ayrıca 64 bin 440 TL tutarında adli para cezası bulunduğu bildirildi.

Hatay polisinin operasyonu sonucu İstanbul'da saklandığı adreste yakalanan firari hükümlü Y.Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.