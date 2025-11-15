Maltepe D-100’de trafik polisine çarpan motosiklet sürücüsü hakkında karar

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 06:20

İstanbul Maltepe D-100 kara yolunda bir motosiklet sürücüsü kaza mahallinde güvenlik önlemi alan trafik polisine çarptı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nca kaza yla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Bahadır Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

İstanbul Maltepe'de kazaya müdahale eden trafik polisine motosiklet çarptı (DHA)



POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMU NASIL?



D-100 kara yolu Altıntepe mevkisinde seyreden Bahadır Ç. idaresindeki 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, aynı güzergahta yaşanan kaza nedeniyle güvenlik önlemi alan trafik polisine çarpmıştı.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan trafik polisinin sağlık durumunun iyi olduğu ancak vücudunda bazı kırıklar olduğu öğrenilmişti.