Körfez’de kıskançlık dehşeti: Arkadaşını direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Burak E. (34), boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek bıçakladığı arkadaşı Ercan Kavşut (36), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 20:59

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burak E., önce eski eşi M.K.'yi (30) çalıştığı iş yerinde darbedip bıçakladı. Ardından eski eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Ercan Kavşut'un otomobiline yaklaşarak Kavşut'u direksiyon başında defalarca bıçakladı. Dehşet anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ağır yaralanan Kavşut, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.