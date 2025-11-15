Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 16:04

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğun cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi.

"SUÇLULAR CEZALANDIRILMASI LAZIM"

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece bulantı olunca 'Midye yedik' demişler. Hastaneye gidiyorlar. 'Bizde bulantı var, midye yedik' demişler. Hastanenin raporu. Konuşması da belli Servet Böcek'in; oradan geliyorlar, otelde yatıyorlar, ama başka bir şey yediklerini de bilmiyoruz.

Otelde gece yatınca hanımı uyanmış ki kız çocuğu kıpırdamıyor. Bakmış ki ölmüş. Otel personellerine haber veriyorlar, ambulanslar geliyor, bunların her birini ayrı hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış; o da hastanede vefat ediyor. Ondan sonra gelin, kızın bilinci yerinde falan diyorlar, bilmiyoruz, biz buradan telefondan öğreniyoruz.