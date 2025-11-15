Düzce’de motosiklet kazalarına karşı kostümlü sosyal deney yapıldı

İçişleri Bakanlığı verilerinin Türkiye’de her gün ortalama 4 kişinin motosiklet kazalarında yaşamını yitirdiğini göstermesi üzerine, Düzce’de artan motosiklet kullanımıyla birlikte hem denetimler sıkılaştırıldı hem de iki içerik üreticisi şehir merkezinde yaptığı sosyal deneyle hız ve kural ihlallerine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her gün ortalama 4 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor. Bakanlık istatistikleri, 2025 itibarıyla 6,3 milyon olan motosiklet sayısının 2026 yılında 7 milyonun üzerine çıkmasının beklendiğini ortaya koydu. Motosiklet kullanımının hızla arttığı Düzce'de, bu artış kaza sayılarına da yansırken, güvenlik güçleri sürücülere yönelik denetimleri yoğunlaştırarak riskleri azaltmaya çalışıyor.

İHA SOSYAL DENEYLE FARKINDALIK OLUŞTURULDU Kentte bu konuya dikkat çekmek isteyen sosyal medya içerik üreticileri Muhammet Bişgin ve Yasin Günaydın, şehir merkezinde bir sosyal deney gerçekleştirdi. Deney kapsamında aşırı hızlı giden bir motosikleti kovalar gibi yapan ikili, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Amaç, motosiklet sürücülerine hız ve kural ihlallerinin sonuçlarını görünür kılmaktı.

İHA "HAYATINIZA YÖN VERİN VE SAĞLIKLI YAŞAYIN" Sosyal deneyin amacına ilişkin konuşan Bişgin, "Her gün onlarca motosiklet kazası oluyor. Kasksız, ekipmansız ve aşırı hız yapan kardeşlerimize sosyal bir mesaj vermek istedik. Dikkatlerini çekmek ve güvenli sürüş yapmalarını sağlamak istedik" dedi.