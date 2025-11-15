Bozkurt’ta anne oğul dramı! Çelişkili ifadeler ve kelepçe kararı tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı!

Kastamonu’da Huriye Helvacı ile oğlu Osman’ın kaybolduktan sonraki 9. günde cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheler eski enişte Mustafa Uzun üzerinde yoğunlaştı. Çelişkili ifadeleri, silinen telefon kayıtları ve yeni tanık beyanları üzerine savcılık harekete geçti. Uzun’a elektronik kelepçe takılarak yakın takibe alındı

15 Kasım 2025

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım tarihinde evlerinden ayrılan anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı. Kadının 2-4 Kasım'da telefonunun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı. Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. Rapora göre; Osman Helvacı'nın 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.

ANNE VE OĞLUNUN DOĞUM TARİHLERİ AYNI

Öte yandan Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın doğum tarihlerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Huriye Helvacı 16 Ekim 1982, oğlu Osman'ın da 16 Ekim 2020 tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi. Anne ve oğlunun aynı gün mü yoksa birkaç gün arayla mı öldükleri ayrıntılı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

'BİR KİLOMETRE UZAKTA GÖRDÜM'

Anne ve oğlunun kayboldukları günle ilgili bir görgü tanığı daha ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan tanık, "Mustafa Uzun'u evine bir kilometre uzaklıkta gördüm. O yol Huriye ile oğlunun geçtikleri yolu gören bir konumdaydı" ifadelerini kullandı. Savcılık düğmeye bastı. Eski enişte Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Huriye Helvacı'nın kayıp cep telefonuna da ulaştı.

