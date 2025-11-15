Bakan Yerlikaya saldırgana ilişkin konuştu: "Gereği yapıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kızının yanında bir babaya saldıran sürücünün yakalandığını açıkladı. Yeni kanun teklifiyle saldırı amaçlı araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet ve araç men cezası geliyor.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 17:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir baba ve kızının bulunduğu otomobilin yolunu kapatarak saldırı gerçekleştiren kişinin yakalandığını bildirdi.

"GEREĞİ YAPILDI"

Yerlikaya, söz konusu kişinin yakalanmasına ilişkin "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızının yanında babaya saldıran şehir eşkıyası yakalandı." ifadesini kullandı.

CAYDIRICI CEZALAR GELECEK

Yeni kanun teklifiyle saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye caydırıcı cezalar geleceğini belirten Yerlikaya, bu maddenin kanuna ilk kez dahil edildiğine dikkati çekti.

180 BİN LİRALIK İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Trafik düzenini bozmanın, yolu kapatmanın ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, şunları kaydetti:



Mevcut kanunda 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 993 lira (erken öderse 744 lira) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği yapıldı. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin liralık idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

