Türk bilim insanlarından uzayda dev adım! Yaşanabilir bölgede 1’i dahil 4 yeni ötegezegen keşfedildi!

Türk bilim insanının öncülüğündeki uluslararası gök bilimcilerden oluşan ekip, biri yaşanabilir bölgede olmak üzere 4 gezegen keşfetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Türkiye uzay çalışmalarında da artık büyük bir oyuncu olmaya aday. Türk bilim insanı öncülüğünde uluslararası bir ekip, biri yaşanabilir bölgede olmak üzere dört yeni ötegezegen buldu.

PRESTİJLİ DERGİ

Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Selçuk Yalçınkaya'nın tez çalışması kapsamındaki "Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin Keşfi ve Karakterizasyonu" araştırmasının sonuçları, gök bilimi alanındaki en prestijli dergilerden "Astronomy & Astrophysics"te yayımlandı. Prof. Dr. Özgür Baştürk, "Burada 2 gezegen var. Daha yakın olan 'TOI-5799b' gezegeni, yıldızın etrafında bir turunu 4 günde tamamlıyor.

BÜYÜK ÖVGÜ

Daha uzakta olan 'TOI-5799c' gezegeni ise 14 günde bir turunu tamamlıyor ve yıldıza uzaklığı, üzerinde sıvı suyun bulunabileceği koşulların sağlandığı bir durum yaratıyor. Bu ötegezegenin bulunduğu bölgeye de yaşanabilir bölge diyoruz. 'TOI- 5799c', yaşanabilir bölgede bir gezegen ancak bu yaşamın olduğu anlamına henüz gelmiyor" dedi. Keşif Amerikan ve İngiliz medyasında da geniş yer buldu ve Türk bilim adamlarına övgü yağdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN