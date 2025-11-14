Rojin Kabaiş'in ölümünde dikkat çeken detay! Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, 'Rojin’in atletinde kan tespit edildiği daha önce söylenmişti. Rojin'in olma ihtimali üzerinde durdular. Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu bize söylendi. Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler' dedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayboldu. Kabaiş'ten haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Rojin'in cansız bedeni, 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Raporda, Rojin'in göğüs bölgesinden alınan 'Sternal bölge' ve 'intra vajinal 5' olarak adlandırılan vajina iç bölgesinden alınan örneklerde, ölenin DNA'sıyla karışık halde 2 farklı erkek kişiye ait DNA profili tespit edildiği belirtildi.
Bunun üzerine cenazeye, olay yerinden Van Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne götürülmesi ve otopsi sürecinde müdahalede bulunduğu değerlendirilen toplam 134 kişiden DNA örneği alındı.