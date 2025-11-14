İzmir’de 27 ton yasa dışı kara midye ele geçirildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanan 27 ton kara midye ele geçirerek el koydu. Son iki haftada el konulan midye miktarı 55 tona ulaştı, denetimler sürüyor.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 12:24

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde yasa dışı avlanan 27 ton kara midye ele geçirildi. Son 2 hafta içerisinde el konulan midye miktarının yaklaşık 55 tona ulaştığı açıklandı.

EL KONULAN MİDYELER TEKRAR DENİZE BIRAKILDI

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, ekiplerin takibinde olan bir TIR, polis desteğiyle durdurularak 27 ton yasa dışı avlanmış kara midye ele geçirildi. Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanarak el konulan midyeler tekrar denize bırakıldı.

Kaçak avlanan midyelere el koyuldu. (DHA)

SON 2 HAFTA İÇERİSİNDE EL KOYULAN MİDYE MİKTARI 55 TONA ULAŞTI

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son 2 hafta içerisinde el konulan midye miktarının yaklaşık 55 tona ulaştığı, denetimlerin tüm noktalarda devam edeceği ifade edildi.

