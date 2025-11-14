Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Anne-oğlun sır ölümünde flaş gelişme: Eski enişteye elektronik kelepçe!

Eski enişte, "Huriye bana 'Çok iyisin. Evli olmasaydım ya da boşanmış olsaydım seninle evlenirdim' dedi" şeklinde bir iddia ortaya attı. Stüdyo ortaya atılan bu iddiadan dolayı şok yaşadı.

Kaynak: Atv

"MUSTAFA HURİYE VE OSMAN HELVACI İLE AYNI YOLDA BEKLİYORDU"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e röportaj veren Yıldıray Yılmaz Mustafa Uslu için "Huriye Hanım ile Osman'ın geçtikleri yolda bekliyordu. Beklediği yer ana yolu görüyordu." şeklinde açıklama yaptı. Huriye Helvacı ile buluşmak için plan yapmadıklarını söyleyen Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ve Osman Helvacı ile birbirine yakın noktalarda bulunuyorlardı.

Beni ilk aradığında "Ben indim dedi." diyen Uslu etrafta onları aradığını dile getirdi. Telefonda Huriye Helvacı ile konuştuğunu ve yolu tarif ettiğini söyledi.