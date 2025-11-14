Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Anne-oğlun sır ölümünde flaş gelişme: Eski enişteye elektronik kelepçe!
Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenleri Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Huriye ve Osman Helvacı'nın şüpheli ölümünde okların döndüğü enişte Mustafa Uslu'ya elektronik kelepçe takılacak. Müge Anlı ve Tatlı Sert canlı yayını ihbar kabul edildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman, 2 Kasım Pazar günü kayboldu. Eşini ve çocuğunu arayan Bayram Helvacı, kayıp ikiliyi bulmak umuduyla Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Huriye ve Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin çıplak olması cinayet şüphelerini arttırdı. Huriye ve Osman Helvacı'nın kaybolmadan önce eski enişte Mustafa Uslu ile görüşmek üzere yola çıkmış olması şüpheleri Uslu'nun üzerine çekti.
YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ, ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK
Müge Anlı ve Tatlı Sert canlı yayını ihbar kabul edilerek, düğmeye basıldı ve ekipler harekete geçti. Mustafa Uzun'a denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılacak.
ARAMA GEÇMİŞİNİ SİLDİ
Bugünkü programda Mustafa Uslu'nun telefonundaki eski mesajlara ve kayıtı kişilere bakıldı. Eski eniştenin telefonuna kişi olarak kaydetmediği Huriye Helvacı ile arama geçmişini silmesi şüpheleri arttırdı.