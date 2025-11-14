Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Anne-oğlun sır ölümünde flaş gelişme: Eski enişteye elektronik kelepçe!

takvim-logo

Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenleri Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Huriye ve Osman Helvacı'nın şüpheli ölümünde okların döndüğü enişte Mustafa Uslu'ya elektronik kelepçe takılacak. Müge Anlı ve Tatlı Sert canlı yayını ihbar kabul edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman, 2 Kasım Pazar günü kayboldu. Eşini ve çocuğunu arayan Bayram Helvacı, kayıp ikiliyi bulmak umuduyla Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Huriye ve Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin çıplak olması cinayet şüphelerini arttırdı. Huriye ve Osman Helvacı'nın kaybolmadan önce eski enişte Mustafa Uslu ile görüşmek üzere yola çıkmış olması şüpheleri Uslu'nun üzerine çekti.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ, ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

Müge Anlı ve Tatlı Sert canlı yayını ihbar kabul edilerek, düğmeye basıldı ve ekipler harekete geçti. Mustafa Uzun'a denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılacak.

ARAMA GEÇMİŞİNİ SİLDİ

Bugünkü programda Mustafa Uslu'nun telefonundaki eski mesajlara ve kayıtı kişilere bakıldı. Eski eniştenin telefonuna kişi olarak kaydetmediği Huriye Helvacı ile arama geçmişini silmesi şüpheleri arttırdı.

"EVLİ OLMASAYDIM SENİNLE EVLENDİRDİM"

Eski enişte, "Huriye bana 'Çok iyisin. Evli olmasaydım ya da boşanmış olsaydım seninle evlenirdim' dedi" şeklinde bir iddia ortaya attı. Stüdyo ortaya atılan bu iddiadan dolayı şok yaşadı.

"MUSTAFA HURİYE VE OSMAN HELVACI İLE AYNI YOLDA BEKLİYORDU"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e röportaj veren Yıldıray Yılmaz Mustafa Uslu için "Huriye Hanım ile Osman'ın geçtikleri yolda bekliyordu. Beklediği yer ana yolu görüyordu." şeklinde açıklama yaptı. Huriye Helvacı ile buluşmak için plan yapmadıklarını söyleyen Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ve Osman Helvacı ile birbirine yakın noktalarda bulunuyorlardı.

Beni ilk aradığında "Ben indim dedi." diyen Uslu etrafta onları aradığını dile getirdi. Telefonda Huriye Helvacı ile konuştuğunu ve yolu tarif ettiğini söyledi.

"MUSTAFA'DAN HOŞLANMAZDI"

Bayram Helvacı "Huriye Mustafa'dan hoşlanmazdı yengesiyle evliyken ama ne oldu da Mustafa ile görüşmeye başladı anlayamıyorum. 15 gün boyunca bu kadar sıkı fıkı görüştülerse 'Evlenmek istiyorum' demiş olabilir."

Arkadan seslerin geldiğini duyan Bayram Helvacı Huriye'ye evde kim var dedim, 'Enişten Mustafa var' dedi ben geliyorum diyip eve giden Bayram Helva'cı evde Mustafa'yı bulamadığını söyledi. Bütün bunların üzerine tartıştıklarını dile getiren Bayram Helvacı "Benimle mutlu değilsen boşanabiliriz" şeklinde konuştuğunu ifade etti.

Bayram Helvacı yaşananlardan sonra "Eşime güvenmeyi tercih etmiştim ama güvenmemem lazımmış." şeklinde açıklama yaptı.

"BELKİ KONUŞTUĞU BAŞKA KİŞİLER VAR"

Mustafa Uslu Huriye Helvacı'yı suçlayarak "Eşinden her şeyi saklayan bir kadın belki konuştuğu başka kişiler de var. Eşine niye bunu yapıyor?" dedi. Kendisinin bir şey yapmadığı ve suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olan Uslu "Göreceksiniz" dedi.

