Depremde ailesini kaybetti ve bacaklarını kaybetti ama pes etmedi!
Esra Özen (29), deprem sırasında Adıyaman’da anne-baba ve 2 kız kardeşini kaybetti. Bir kız kardeşiyle birlikte kurtuldu. Ancak 2 bacağı kesildi. Gaziantep’te takılan protez ayaklarıyla yeniden hayata tutundu. Depremde bir firmada satış danışmanı olarak çalışan Esra Özen, şimdi devletin engelli bireylere yönelik açtığı e-KPSS’ye hazırlanarak yeniden iş yaşamına atılmaya hazırlanıyor.
Esra Özen (29), deprem sırasında Adıyaman'da anne-baba ve 2 kız kardeşini kaybetti. Bir kız kardeşiyle birlikte kurtuldu. Ancak 2 bacağı kesildi. Gaziantep'te takılan protez ayaklarıyla yeniden hayata tutundu. Depremde bir firmada satış danışmanı olarak çalışan Esra Özen, şimdi devletin engelli bireylere yönelik açtığı e-KPSS'ye hazırlanarak yeniden iş yaşamına atılmaya hazırlanıyor.