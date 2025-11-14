Çanakkale’de tırla traktör çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ezine-Geyikli kavşağında tırın traktöre çarpması sonucu karı koca olan Ayşe ve Nejdet Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tırla çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi. B.Ç. idaresindeki 59 AIL 476 çekici ve 59 ACG 507 dorse plakalı tır, Çanakkale-İzmir kara yolu Ezine-Geyikli kavşağında, Nejdet Özcan'ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktörle çarpıştı.
KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör sürücüsü Nejdet ile eşi Ayşe Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Tır sürücüsü B.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Karı kocanın cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.