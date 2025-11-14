Bursa’da torpil faciası! 2 yaşındaki Alpaslan gözünü kaybetti

BURSA İnegöl’de sokakta patlatılan torpilin 2 yaşındaki Alpaslan Y.’nin sağ gözünü kör etmesiyle ilgili skandal detay ortaya çıktı. Torpilin mahallenin fırınından alındığı öğrenilirken, baba Evren Y. fırıncıyı daha önce defalarca uyardığını söyleyerek şikayetçi olduğunu açıkladı. Evren Y., “Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım, beni ciddiye almadı. Şimdi yavrum gözünü kaybetti. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025

