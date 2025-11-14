Adana'da mutfak dolabından 10 milyon TL'lik bonzai ham maddesi çıktı: Suçu eski kiracısına attı

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evin mutfak dolabında 4 kilo 722 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. “Evin anahtarı eski kiracımda vardı. Uyuşturucudan haberim yok” diyen şüpheli Y.Ü. tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 10:03

Adana'da narkotik polisi, operasyon düzenlediği evdeki mutfak dolabında 10 milyon TL değerinde 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınıp, "Evin anahtarı eski kiracımda vardı. Uyuşturucudan haberim yok" diyen Y.Ü. (43), tutuklandı.

4 KİLO 722 GRAM BONZAİ HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Y.Ü.'nün evine operasyon düzenledi. Ekiplerin evdeki aramalarında, mutfak dolabında çantaya gizlenen 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

"UYUŞTURUCUDAN HABERİM YOK"

Gözaltına alınan Y.Ü., emniyete götürüldü. Y.Ü., sorgusunda, "Evin anahtarı sadece eski kiracımda vardı. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Belki anahtarı başkasına vermiş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada ele geçirilen ham madde ile 472 kilo uyuşturucu üretilebildiği ve piyasa değerinin de 10 milyon lira olduğu belirtildi.

