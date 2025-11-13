Tramvay kazası Fatih'i kilitledi
Fatih’te T1 Kabataş–Bağcılar Hattı’nda tramvay ile taksinin çarpışması ulaşımı durma noktasına getirdi. Kaza nedeniyle hat boyunca seferlerde aksama yaşandı.
T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay ile taksinin çarpışması sonucu seferlerde aksama oldu
TRAMVAY LALELİ'DE TAKSİYE ÇARPTI
Bağcılar istikametinde ilerleyen tramvay, Laleli'de durağa yaklaştığı sırada önüne çıkan taksiye çarptı.
Kaza, seferlerde aksamaya neden oldu.
Taksinin yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.