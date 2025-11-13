takvim-logo

Tramvay kazası Fatih'i kilitledi

Fatih’te T1 Kabataş–Bağcılar Hattı’nda tramvay ile taksinin çarpışması ulaşımı durma noktasına getirdi. Kaza nedeniyle hat boyunca seferlerde aksama yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay ile taksinin çarpışması sonucu seferlerde aksama oldu

TRAMVAY LALELİ'DE TAKSİYE ÇARPTI

Bağcılar istikametinde ilerleyen tramvay, Laleli'de durağa yaklaştığı sırada önüne çıkan taksiye çarptı.

Kaza, seferlerde aksamaya neden oldu.

Taksinin yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.