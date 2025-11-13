Malatya'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin halk otobüsü ile tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 00:02

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin halk otobüsü ile tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki 34 E 0353 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 23 AAZ 953 plakalı Scania marka tır ile N.B. idaresindeki 44 BF 510 plakalı halk otobüsüne çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Cengiz Özen (27) ile Ahmet Çelik (30) hayatını kaybetti, S.Ç., M.Ç. ve N.B. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

