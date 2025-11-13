Pırasayı sevmeyenler bile bayılacak! 15 dakikada yumuşacık pırasa tarifi
Soğuk kış günlerinde sofraların en sağlıklı eşlikçisi pırasa, bu tarifle bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Genellikle uzun sürede pişen pırasayı sadece 15 dakikada lokum gibi yumuşacık hale getirmek artık mümkün. Peki lokum gibi pırasa nasıl yapılır? İşte pratik tarifi…
Bu yöntemle pırasa yemeğinizin besin değerini korurken, damakta iz bırakan hafif ve lezzetli bir tat elde ediyorsunuz. Pırasayı sevmeyenler bile bu nefis tarife bayılacak ve ikinci tabağı isteyecek. İşte lezzetli pırasa yemeğinin püf noktası!
PIRASAYI SEVMEYENLER BİLE BAYILACAK
Malzemeler
1 kg pırasa
2 adet orta boy havuç
1 çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı su
1 kahve fincanı pirinç
2 adet kesme şeker, tuz
YAPILIŞI
Tencereye zeytinyağını alın ve halka şeklinde doğradığınız havuçları ekleyin.