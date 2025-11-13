Pırasayı sevmeyenler bile bayılacak! 15 dakikada yumuşacık pırasa tarifi

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 16:45

Bu yöntemle pırasa yemeğinizin besin değerini korurken, damakta iz bırakan hafif ve lezzetli bir tat elde ediyorsunuz. Pırasayı sevmeyenler bile bu nefis tarife bayılacak ve ikinci tabağı isteyecek. İşte lezzetli pırasa yemeğinin püf noktası!