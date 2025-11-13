takvim-logo

Pırasayı sevmeyenler bile bayılacak! 15 dakikada yumuşacık pırasa tarifi

Soğuk kış günlerinde sofraların en sağlıklı eşlikçisi pırasa, bu tarifle bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Genellikle uzun sürede pişen pırasayı sadece 15 dakikada lokum gibi yumuşacık hale getirmek artık mümkün. Peki lokum gibi pırasa nasıl yapılır? İşte pratik tarifi…

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Pırasayı sevmeyenler bile bayılacak! 15 dakikada yumuşacık pırasa tarifi

Bu yöntemle pırasa yemeğinizin besin değerini korurken, damakta iz bırakan hafif ve lezzetli bir tat elde ediyorsunuz. Pırasayı sevmeyenler bile bu nefis tarife bayılacak ve ikinci tabağı isteyecek. İşte lezzetli pırasa yemeğinin püf noktası!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

PIRASAYI SEVMEYENLER BİLE BAYILACAK

Malzemeler

1 kg pırasa

2 adet orta boy havuç

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su

1 kahve fincanı pirinç

2 adet kesme şeker, tuz

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alın ve halka şeklinde doğradığınız havuçları ekleyin.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Havuçları yaklaşık 5 dakika kadar kavurun. Ardından verev doğranmış pırasaları ilave edin ve ara ara karıştırarak 10 dakika daha pişirin.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu, pirinci, kesme şekeri ve tuzu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, orta ateşte pırasalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Yemeği ılık ya da soğuk olarak servis edin.

(Kaynak: Sofra dergisi)