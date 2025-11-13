Muğla’da yolcu minibüsü şarampole devrildi! 15 kişi yaralandı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 10.00 sıralarında Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
