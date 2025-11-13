Günlerdir aranıyorlardı! Kastamonu’da cansız bedenleri bulunmuştu: Anne ve oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi

(DHA) "KİMLERİN PARMAĞI VARSA ÇIKACAK ORTAYA"

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı, kardeşinin cenazesini gördükten sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah kimlerin parmağı varsa sizlerin sayesinde çıkacak ortaya. En son kayboldukları gün 13.06'da konuştum. Çocuk bana 'teyze köye gelmeyecek misin' dedi. İkisinin de sesini duydum. 'İyi misin teyze' dedi bana" diye konuştu.

(İHA) DOĞUM VE ÖLÜM GÜNLERİ AYNI

Öte yandan anne ve oğlunu doğum tarihlerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Huriye Helvacı 16 Ekim 1982, oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın da 16 Ekim 2020 tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi. Önceki gün cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun resmi kayıtlara göre, ölüm tarihileri de aynı gün oldu. Ancak anne ve oğlunun aynı gün mü yoksa birkaç gün arayla mı öldükleri ayrıntılı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

(DHA) SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmazken, bazı kişilerin ifadeleri alındı. Bayram Helvacı'nın kız kardeşinin eski eşi Mustafa Uzun da savcılık soruşturması kapsamında ifade verdi.