Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında seyir halindeki tramvaya yıldırım isabet etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından duran seferler devam etti.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.
YARALANAN KİMSE YOK
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.