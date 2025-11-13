takvim-logo

Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında seyir halindeki tramvaya yıldırım isabet etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından duran seferler devam etti.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.

Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti. (AA)

YARALANAN KİMSE YOK

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.

