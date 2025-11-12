Aydın’da dehşet: Üniversite öğrencisi Melisa Şengül arkadaşının evinde hayatını kaybetti

Aydın Efeler’de arkadaşının evine giden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20) iddiaya göre A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirdikten sonra uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan arkadaşları, Şengül’ü uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Şengül’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan A.Ş. ve K.E. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

