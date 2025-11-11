Hatay’da feci kaza: 17 yaşındaki Dilan yaşamını yitirdi
Hatay’ın Defne ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Dilan Karataş hayatını kaybetti, sürücü arkadaşı G.K. yaralandı. Olay yerinde yeğeninin eşyalarını gözyaşları içinde toplayan amcasının görüntüsü yürekleri dağladı.
