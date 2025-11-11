takvim-logo

Hatay’da feci kaza: 17 yaşındaki Dilan yaşamını yitirdi

Hatay’ın Defne ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Dilan Karataş hayatını kaybetti, sürücü arkadaşı G.K. yaralandı. Olay yerinde yeğeninin eşyalarını gözyaşları içinde toplayan amcasının görüntüsü yürekleri dağladı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Hatay’da feci kaza: 17 yaşındaki Dilan yaşamını yitirdi

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı, kazada 17 yaşındaki Dilan Karataş hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücüsü arkadaşı G.K. yaralandı. Yeğeni Dilan'ın olay yerindeki eşyalarını gözyaşları içerisinde toplayan amcasının hali yürekleri dağladı.