Dilovası’ndaki yangında yürek burkan hikaye: Kanser olan babasına bakmak için çalıştığı ortaya çıktı

Kocaeli’deki fabrika yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Tuğba’nın kanser olan babasına bakmak için çalıştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

6 kadın işçinin öldüğü parfüm dolum tesisindeki yangının ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir'in, kanser hastası olan babasına ve ameliyatlı annesine bakmak için çalıştığı ortaya çıktı. Kuzeni Nisanur Taşdemir (15) ve arkadaşı Cansu Esatoğlu'nun da yaşamını yitirdiği tesiste, Tuğba'nın aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla sigortasız olarak çalıştığı belirtildi.

Tuğba Taşdemir

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ailesinin tek umudu olan Tuğba'nın olaydan önceki sabah evden çıkarken anne ve babasına, "Ben size bakacağım, hiç evlenmeyeceğim" dediği öğrenildi.