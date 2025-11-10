Teşvikiye Camii’nde gençlerden anlamlı buluşma

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği’nin düzenlediği sabah namazı programında, 39 ilçeden gelen gençler Teşvikiye Camii’nde bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de katıldığı etkinlikte, Hz. Ali’nin (r.a.) hayatı ve örnek ahlakı anlatıldı, birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'un simge camilerinden biri olan Teşvikiye Camii, sabah namazında bambaşka bir manzaraya sahne oldu. TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla gerçekleşen programda 39 ilçeden gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri sabah namazı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte, Hz. Ali'nin (r.a.) hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anlatıldı, dualar edildi. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.