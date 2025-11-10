Ordu'da trajik kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine giden Recep Kurumuş (59) yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde patpatta yolcu olarak bulunan Şehri Yurtseven'in (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ve patpatta bulunan diğer yolcu Şükriye Yurtseven (69) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.