Ordu'da trajik kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 16:55

Kaza, saat 09.30 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine giden Recep Kurumuş (59) yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde patpatta yolcu olarak bulunan Şehri Yurtseven'in (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ve patpatta bulunan diğer yolcu Şükriye Yurtseven (69) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Şehri Yurtseven (69)

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

