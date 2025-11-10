İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80’e çıktı

(AA)

İş ve çıkışı evlerine gitmek isteyenler Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarma merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Verilere göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

