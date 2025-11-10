Doğan her bebek adına bir fidan dikilecek

“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında başlatılan projeyle her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına fidan dikiliyor. Bakanlar Göktaş ve Yumaklı, kampanyayı Bilkent Şehir Hastanesi’nde başlattı.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı iş birliğinde "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası hayata geçirildi. Proje kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti.