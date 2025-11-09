İstanbul'un Beykoz ilçesinde amatör balıkçıların oltasına erkek cesedi takıldı!

Beykoz Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahilde balık tutan vatandaşların oltasına takılan ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 09:44

Olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceste takıldı. Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti.

Vatandaşların cesedin akıntıyla sürüklenmesini engellemek için müdahale ettiği anlar. (DHA)

Vatandaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı.

Ekiplerin cansız bedeni denizden çıkarma anı (DHA)

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bulunan erkek cesedi (DHA)

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

