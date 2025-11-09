İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı!

İstanbul barajlarında doluluk oranları gün geçtikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre güncel doluluk oranı 21.87 oranında, kentin en düşük doluluk oranına sahip barajı yüzde 2.61 seviyesindeki Kazandere barajı oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 12:21

İSKİ tarafından barajladaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. İstanbul baraj doluluk oranları alarm veriyor. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte baraj doluluk oranlarında her geçen gün gerileme yaşanıyor.

İstabul barajları (AA)

İSKİ'nin 9 Kasım 2025 Pazar günü paylaştığı verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 21.87'ya düştü.

İSKİ baraj doluluk oranı

Kentin en dolu barajı yüzde 51.46 ile Elmalı oldu. Onu yüzde 35.19 ile Istrancalar ve yüzde 32.13 ile Darlık barajı izledi.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 2.61 seviyesindeki Kazandere ve yüzde 4.67 seviyesindeki Pabuçdere barajlarında kaydedildi.

Diğer barajlarda doluluk oranı Ömerli'de yüzde 17.58, Terkos'ta yüzde 24.79, Alibey'de yüzde 11.92, Büyükçekmece'de yüzde 24.73 ve Sazlıdere'de yüzde 22.33 olarak ölçüldü.

İstanbul barajları doluluk oranı

