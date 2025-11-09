takvim-logo

İETT otobüsü bu kez kaldırıma çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü yaptığı kaza sonrası kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü bu kez kaldırıma çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta IETT otobüsü kaldırıma çıktı

İddiaya göre otobüs şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüsün kaldırıma çıktığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

